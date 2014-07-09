В СПбГУ создали сенсор, упрощающий диагностику аллергии

Сенсоры могут храниться до шести месяцев, так как для длительного хранения не используются ферменты, которые обычно применяются.

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали сенсор, который позволяет измерить концентрацию гистамина в организме путем анализа слюны. Это позволяет ученым выявить аллергии у пациентов, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, анафилактический шок и другие недуги.

Сенсоры могут храниться до шести месяцев, так как для длительного хранения не используются ферменты, которые обычно применяются. Профессор Сергей Ермаков, автор исследования и заведующий кафедрой аналитической химии СПбГУ, отметил, что главным преимуществом их метода мониторинга гистамина является его неинвазивность. Он добавил, что для проведения исследования требуется небольшой образец слюны, что позволяет проводить быстрый анализ практически в любых условиях.

Ученые могут выявить аллергию у человека за несколько минут, используя провокационный тест, при котором после одной пробы слюны дается гомеопатическая безопасная доза аллергена, а затем снова измеряется концентрация гистамина.

Фото: Piter.TV