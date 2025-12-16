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Мошенники стали использовать тематические каналы и чаты для обмана россиян
Сегодня, 8:48
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Мошенники стали использовать тематические каналы и чаты для обмана россиян

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Аферисты подбирают интересы жертвы, создают сообщество вокруг этой темы, наполняют его ботами и фейковой активностью.

В МВД России сообщили о том, что мошенники все чаще стали использовать тематические чаты и каналы в социальных сетях и мессенджерах для обмана. Аферисты подбирают интересы жертвы, создают сообщество вокруг этой темы, наполняют его ботами и фейковой активностью. 

Затем злоумышленники присылают ссылку, утверждая, что вас видели на каком-либо событии. Когда переходишь по ней, то может потеряться доступ к аккаунту. Ссылка ведет на фишинговую страницу или заражает гаджет. 

Почему эта схема растет? Здесь работает "эффект своего круга": человеку проще поверить коллегам по хобби или "закрытому чату", чем случайным незнакомцам. Этим и пользуются преступники. 

Пресс-служба МВД России 

Рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить аккаунт. 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники на сайтах знакомств крадут данные петербуржцев через фальшивые приложения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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