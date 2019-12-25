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На месте пожара в деревне Липная Горка найдена мертвая женщина
Сегодня, 15:48
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На месте пожара в деревне Липная Горка найдена мертвая женщина

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Для выяснения всех обстоятельств к месту выезжала следственно-оперативная группа.

Следователи Тихвинского района проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на месте пожара. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Погибшая была найдена в деревне Липная Горка. Для выяснения всех обстоятельств к месту выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя следственного отдела, полицейских и сотрудников МЧС. 

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара в "трешке" на Будапештской улице погибли мужчина и женщина. Полыхали кухня и коридор на общей площади 24 "квадрата". 

Фото: Piter.TV 

Теги: липная горка, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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