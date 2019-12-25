На месте пожара в деревне Липная Горка найдена мертвая женщина

Следователи Тихвинского района проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на месте пожара. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.
Погибшая была найдена в деревне Липная Горка. Для выяснения всех обстоятельств к месту выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя следственного отдела, полицейских и сотрудников МЧС.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Ранее мы сообщили о том, что во время пожара в "трешке" на Будапештской улице погибли мужчина и женщина. Полыхали кухня и коридор на общей площади 24 "квадрата".
Фото: Piter.TV
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