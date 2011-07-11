Во время пожара в "трешке" на Будапештской погибли мужчина и женщина

Полыхали кухня и коридор на общей площади 24 "квадрата" в "трешке".

Во Фрунзенском районе днем 15 апреля произошел смертельный пожар. Погибли два человека.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании по адресу: Будапештская улица, 95к1, поступило спасателям в 13:51. Полыхали кухня и коридор на общей площади 24 "квадрата" в "трешке". К 14:22 с огнем справились.

На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщина. К ликвидации возгорания привлекали 17 пожарников и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что в ларьке Street Food на Среднем проспекте Васильевского острова произошло возгорание. Полыхало на площади 0,5 "квадрата". Предварительно, пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Telegram / Мегаполис