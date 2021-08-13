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В квартире на улице Жени Егоровой нашли труп в полиэтилене
Сегодня, 9:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на улице Жени Егоровой нашли труп в полиэтилене

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По подозрению на месте происшествия задержан 37-летний мужчина.

В Выборгском районе Петербурга расследуют убийство неизвестного мужчины. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В десятом часу вечера 17 июля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома, 3 корпус 2 по улице Жени Егоровой знакомый заявителя убил человека. Прибывшими полицейскими в комнате был обнаружен труп неизвестного мужчины (на вид 33-35 лет, атлетического телосложения). Тело было завернуто в полиэтилен, на голове имеются множественные ссадины и гематомы.

По подозрению на месте происшествия задержан 37-летний мужчина. Плюсом ко всему, подозреваемый находится в федеральном розыске за УФСИН по Ивановской области за кражу. 

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербуржца, отбывающего наказание, заподозрили в убийстве, совершенном 22 года назад.

Фото: Piter.tv

Теги: полиэтилен, тело, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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