Тело мужчины с отрубленной левой рукой достали из воды у Морского порта в Петербурге

Личность пострадавшего пока не установлена.

В Петербурге на Васильевском острове обнаружили труп с признаками насильственной смерти. Как сообщает Telegram-канал "112", тело погибшего выловили примерно в пяти метрах от берега, неподалеку от пассажирского морского порта.

По предварительной информации, на вид погибшему около 40 лет. На мужчине были надеты только футболка и трусы. Кисть левой руки отсутствовала – правоохранители нашли ее на берегу вместе с топором.

Личность пострадавшего пока не установлена. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что из Финского залива извлекли тело человека.

Фото: Piter.TV