В Красносельском районе найден труп пожилого "черного копателя" с простреленной головой

Рядом с телом находился ржавый пистолет "Вальтер", который был выпущен во времена Великой Отечественной войны.

В Петербурге был найден мертвым "черный копатель" в своей квартире на территории Красносельского района. За некоторое время до трагического события он попросил передать одной знакомой женщине свои чувства. Об этом стало известно Piter.TV.

62-летнего мужчину с огнестрельным ранением в голову обнаружил в квартире на улице Добровольцев его зять. Рядом с телом находился ржавый пистолет "Вальтер", который был выпущен во времена Великой Отечественной войны.

Труп петербуржца был направлен в морг,едется проверка обстоятельств происшествия. Судя по странице в соцсети, мужчина активно занимался кладоискательством и активно делился фотографиями своих находок.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировске мужчина подозревается в убийстве 33-летнего знакомого.

Фото: Piter.TV