В квартире на Петроградской стороне обнаружили тело врача

Полицейские нашли в жилище гранаты, патроны и коллекцию длинноклинкового оружия.

В Петроградском районе Петербурга трагически погиб 53-летний протезист одной из стоматологических поликлиник. Его тело обнаружил коллега, пишет "Фонтанка" 12 ноября.

Врач скончался в своей квартире, рядом с ним лежал "Люгер". Также полицейские нашли в жилище гранаты, патроны и коллекцию длинноклинкового оружия.

Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер. Труп направили в морг для установления точной причины гибели.

