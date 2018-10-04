  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Петроградской стороне обнаружили тело врача
Сегодня, 8:45
134
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Петроградской стороне обнаружили тело врача

0 0

Полицейские нашли в жилище гранаты, патроны и коллекцию длинноклинкового оружия.

В Петроградском районе Петербурга трагически погиб 53-летний протезист одной из стоматологических поликлиник. Его тело обнаружил коллега, пишет "Фонтанка" 12 ноября. 

Врач скончался в своей квартире, рядом с ним лежал "Люгер". Также полицейские нашли в жилище гранаты, патроны и коллекцию длинноклинкового оружия. 

Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер. Труп направили в морг для установления точной причины гибели. 

Ранее на Piter.TV: юноша из Кургана погиб после концерта в Петербурге. Подростка нашли прохожие под окнами дома на Пейзажной улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: петроградский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии