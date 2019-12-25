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В машине около ТЦ "Норд" обнаружили тело жителя Башкортостана
Сегодня, 12:53
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В машине около ТЦ "Норд" обнаружили тело жителя Башкортостана

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На голове у мужчины зафиксировали ссадину.

В Выборгском районе петербуржец нашел труп мужчины в салоне автомобиля. Подробности происшествия передает 6 ноября Neva.Today

Днем 5 ноября в полицию от горожанина поступила информация о теле в припаркованной у торгового центра "Норд" машине "Газ". Правоохранители на месте обнаружили труп 34-летнего уроженца республики Башкортостан. 

На голове у мужчины зафиксировали ссадину. Были изъяты отпечатки пальцев, следы крови, бутылка спиртного напитка и картонный стакан. 

Тело направлено в морг на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: под окнами дома на проспекте Энергетиков нашли тело 16-летнего москвича. 

Фото: Piter.TV

Теги: тело мужчины, тц норд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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