В машине около ТЦ "Норд" обнаружили тело жителя Башкортостана

На голове у мужчины зафиксировали ссадину.

В Выборгском районе петербуржец нашел труп мужчины в салоне автомобиля. Подробности происшествия передает 6 ноября Neva.Today.

Днем 5 ноября в полицию от горожанина поступила информация о теле в припаркованной у торгового центра "Норд" машине "Газ". Правоохранители на месте обнаружили труп 34-летнего уроженца республики Башкортостан.

На голове у мужчины зафиксировали ссадину. Были изъяты отпечатки пальцев, следы крови, бутылка спиртного напитка и картонный стакан.

Тело направлено в морг на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV