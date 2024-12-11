Тело 21-летней девушки нашли у гаражей в Мурино

Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления веществами.

У гаражей в частном секторе в Мурино нашли тело 21-летней девушки. Предварительно, ранее она употребляла запрещенные вещества со своими знакомыми, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что ночью 23 января двое парней вынесли девушку, оставили ее у дверей одного из гаражей на Новой улице, после чего покинули место. Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления веществами.

Пропажу дочери местный житель заметил 24 января, он не мог длительное время с ней связаться, поэтому пошел писать заявление к правоохранителям.

По словам мужчины, 22 января они вместе с супругой уехали по делам, а девушка осталась в квартире в Петербурге. В обед ему поступило уведомление о том, что дом поставлен на сигнализацию, однако вечером родители обнаружили пустой дом.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV