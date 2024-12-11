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Тело 21-летней девушки нашли у гаражей в Мурино
Сегодня, 10:46
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Тело 21-летней девушки нашли у гаражей в Мурино

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Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления веществами.

У гаражей в частном секторе в Мурино нашли тело 21-летней девушки. Предварительно, ранее она употребляла запрещенные вещества со своими знакомыми, пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что ночью 23 января двое парней вынесли девушку, оставили ее у дверей одного из гаражей на Новой улице, после чего покинули место. Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления веществами. 

Пропажу дочери местный житель заметил 24 января, он не мог длительное время с ней связаться, поэтому пошел писать заявление к правоохранителям. 

По словам мужчины, 22 января они вместе с супругой уехали по делам, а девушка осталась в квартире в Петербурге. В обед ему поступило уведомление о том, что дом поставлен на сигнализацию, однако вечером родители обнаружили пустой дом. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Петергофе произошла смертельная драка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, тело девушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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