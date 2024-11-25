  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тигоде в Ленобласти обнаружили тело мужчины
Сегодня, 17:05
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Тигоде в Ленобласти обнаружили тело мужчины

0 0

Погибшего мужчину извлекли из воды и передали полицейским.

В Тосненском районе состоялись спасательные работы, сообщили 20 мая в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Сегодня в ведомство поступила информация о том, что в реке Тигоде в городе Любань нашли труп человека. К месту выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Погибшего мужчину извлекли из воды и передали полицейским. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 16 по 19 мая в регионе зарегистрировано три случая гибели людей на водоемах. Первый из них произошел в деревне Назия, второй – в Приозерском районе, последний – в поселке Вознесенье. По всем инцидентам проводятся доследственные проверки. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: любань, тигода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии