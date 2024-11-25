В Тигоде в Ленобласти обнаружили тело мужчины

Погибшего мужчину извлекли из воды и передали полицейским.

В Тосненском районе состоялись спасательные работы, сообщили 20 мая в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня в ведомство поступила информация о том, что в реке Тигоде в городе Любань нашли труп человека. К месту выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Погибшего мужчину извлекли из воды и передали полицейским. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что с 16 по 19 мая в регионе зарегистрировано три случая гибели людей на водоемах. Первый из них произошел в деревне Назия, второй – в Приозерском районе, последний – в поселке Вознесенье. По всем инцидентам проводятся доследственные проверки.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти