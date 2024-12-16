Три трагедии на воде за четыре дня: в Ленобласти утонули трое мужчин

По всем инцидентам проводятся доследственные проверки.

С 16 по 19 мая в Ленинградской области зарегистрированы три случая гибели людей на водоёмах. Следственное управление напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении у воды.

Первый трагический случай произошёл 16 мая в деревне Назия Кировского района. В Ладожском озере было найдено тело 57-летнего мужчины в гидрокостюме. Известно, что он прибыл на место накануне — предположительно, для подводной охоты. Следов насильственной смерти не обнаружено.

В тот же день в Приозерском районе из реки Вуокса достали тело неизвестного мужчины в возрасте примерно 45-60 лет. По предварительным данным, смерть могла наступить ещё осенью прошлого года.

Третье происшествие случилось 19 мая в посёлке Вознесенье Подпорожского района. Местный житель 1952 года рождения пошёл к реке Свирь за водой, оступился на деревянном настиле и упал в воду. Выбраться он не смог. Причиной смерти, по предварительной версии, стало утопление.

По всем инцидентам проводятся доследственные проверки. Следственный комитет Ленобласти ещё раз призывает жителей и гостей региона быть предельно осторожными у воды.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)