Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли через месяц после смерти

Он умер в своей квартире.

Актер и профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер у себя в квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом в Facebook сообщила актриса Лариса Бравицкая.

Бравицкая рассказала, что видела Хабарова последний раз несколько лет назад, уже тогда он был в подавленном состоянии.

Он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца. Лариса Бравицкая, актриса

Всеволод Хабаров известен по сериалу "Глухарь", исторической драме "Первая конная" и фильму "Зверобой".

На прошлой неделе умер композитор, работавший над музыкой "Белого солнца пустыни".

Фото: Facebook / Лариса Бравицкая