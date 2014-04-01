Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли через месяц после смерти

Актер и профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер у себя в квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом в Facebook сообщила актриса Лариса Бравицкая.
Бравицкая рассказала, что видела Хабарова последний раз несколько лет назад, уже тогда он был в подавленном состоянии.
Он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца.
Лариса Бравицкая, актриса
Всеволод Хабаров известен по сериалу "Глухарь", исторической драме "Первая конная" и фильму "Зверобой".
На прошлой неделе умер композитор, работавший над музыкой "Белого солнца пустыни".
Фото: Facebook / Лариса Бравицкая
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