Умер композитор, работавший над музыкой "Белого солнца пустыни"

В Петербурге умер педагог и музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов.

В Северной столицы умер известный композитор Юрий Смирнов. Об этом сообщили в пресс-службе театра им. Г. А. Товстогонова.

Музыкант прожил 85 лет. Большую часть своей жизни, 60 лет, посвятил театру. Известно, что Юрий Смирнов работал над музыкой к советскому фильму "Белое солнце пустыни". Также он преподавал игру на гитаре и писал композиции к спектаклям театра.

Ранее на Piter.tv сообщили, что БДТ предлагает создать надувной театр на 500 зрителей.

Фото: Фото: Стас Левшин / сайт БДТ имени Товстоногова