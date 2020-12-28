БДТ предлагает создать надувной театр на 500 зрителей

Специалисты разрабатывают модульную надувную конструкцию.

В пятницу, 19 марта, художественный руководитель Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий сообщил, что разрабатывает новый проект – передвижной надувной театр вместимостью до 500 зрителей.

Это будет модульная надувная конструкция, внутри которой можно разместить полноценную театральную сцену. С ним можно гастролировать по всей стране и миру. Мы уже предложили эту идею Министерству культуры. Андрей Могучий

На заседании попечительского совета БДТ, на котором присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, градоначальник отметил успех масштабного проекта БДТ digital. Также Беглов не обошел вниманием благотворительную акцию театра "Помоги врачам".

Кроме того обсуждались ремонтные работы здания театра на Фонтанки, которые запланированы на апрель. Спектакли будут проходить на Малой сцене на Каменностровском проспекте, на сценах Александринского театра, ТЮЗа и "Балтийского дома".

Ранее мы писали, что социально-художественный театр представит премьеру спектакля на новой площадке.

Фото: vk.com/bdtspb