Социально-художественный театр представит премьеру спектакля на новой площадке

22 марта петербургский театр ожидает двойная премьера — новой площадки и спектакля.

22 марта на новой театральной площадке Петербурга — Камерной сцене СХТ — пройдет премьерный показ спектакля Наташи Слащёвой "Без.ИдиотА".

Сюжет вращается вокруг героев романа Достоевского "Идиот" с вплетением историй из "Энциклопедии преступлений, недостойных деяний и глупости человеческого рода" Мартена Монестье. В центре театрального действа окажется главный герой Князь Мышкин.

В спектакле заняты 6 актеров – вместе с Ксенией Плюсниной, которой отведена роль рассказчика, на сцену выйдут актриса "Приюта Комедианта" и "Театра имени Андрея Миронова" Елена Калинина, актриса Городского театра Анастасия Шалыгина, Константин Федоров-Фрейвальд, а также актеры театра СХТ — Алина Король (снималась также в фильме Юлдус Бахтиозиной "Дочь рыбака") и Иван Лосев.

Премьера пройдет на новой городской площадке и первой собственной площадке Театра СХТ по адресу Биржевая линия,12.

Ранее мы рассказывали, как театр СХТ представил спектакль "Илиада" – с актерами-детьми из детских домов.

Фото: Гена Гусляков