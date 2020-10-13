Театр СХТ представил спектакль "Илиада" – с актерами-детьми из детских домов

11 октября состоялась премьера спектакля “Илиада-2020”. Актерами стали подростки из детских домов и приютов Санкт-Петербурга.

Благотворительный фонд "Подари мне крылья" и Социально-художественный театр запустил проект "Театральный дом", где у детей есть возможность не только играть на сцене, но и участвовать в создании постановок вместе с режиссером. Молодые актеры ездят на гастроли с дебютным проектом "Одиссея 2к19" и выступают на фестивалях театрального искусства: "ВербатимФест", "Арлекин", "Особый взгляд".



Связующей темой спектакля "Илиада-2020" стала война. В центре внимания – истории детей, каждый из которых успел столкнуться с ненавистью, предательством, смертью. Ребята хотели поразмышлять о причинах войн, об их последствиях, разделив понятие войны на глобальную и межличностную, которая происходит в каждом дворе и школе, в каждой семье и внутри человека.



Артисты Социально-Художественного театра преподают подросткам уроки актерского мастерства На тренингах внутренней свободы дети учатся тактильному и зрительному взаимодействию. Некоторые из ребят приезжают на репетиции из Луги, Сланцев и даже из Челябинска.



Зал долго не отпускал юных артистов со сцены, после спектакля зрители выходили с мокрыми глазами: они сопереживали и сочувствовали героям. Актеры признавались, им тоже было сложно сдержать слезы.



В этот вечер на сцене прошла не только премьера. Зрители поздравили одну из артисток с Днём рождения. Во время финальных аплодисментов зал стал свидетелем предложения руки и сердца.

В следующий раз начинающие актеры представят спектакль "Илиада-2020" в ноябре на сцене Балтийского дома.