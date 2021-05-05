В СХТ представили мечтательный реквием по 90-м

В Социально-художественном театре прошла премьера спектакля "Навсегда-навсегда. Сны из 90-х".

Спектакль создан по мотивам пьесы Ксении Драгунской. Особенность постановки: документальные материалы. На экранах появляются кадры из Чечни, программы "Поле чудес" и "Будка гласности".

Идея - это люди, которые живут здесь и сейчас, сегодня, в 2021 году. Их мечты, их стремления. О том, о чем мы мечтали. Я в своей юности, в 90-х, о чем мечтал. Валентин Захаров, режиссер

Сцена – уголок из прошлого: "пузатый" телевизор, новогодняя елка с мишурой и старые стулья. Актеры выросли в 90-х, и каждый пытается показать и рассказать свою историю молодости: пьяный интеллигент, студент-журналист, многодетный отец.

По словам артистов, герои пьесы застряли прошлом и не могут начать жить настоящим.

Я родом из небольшого села под Тамбовом, и там до сих пор девяностые. Я знал людей, которые спились, сторчались, которые стали бандитами. Я вспоминал ту атмосферу,как мы жили в то время, я тогда еще был маленьким. Вот эту грязь, бутылки, которые мы сдавали. Павел Панков, актер

В постановке используется живая музыка: актеры сами исполняют хиты из 90-х. Проходил даже кастинг песен: каждая из них должна передавать состояние героев пьесы.

Мы все на блюде, а это каемка, которая все обрамляет. Это как дух времени, как какой-то путеводитель. Для меня это очень большие символы того времени, потому что мы все-таки пытаемся погрузиться туда. И это как символ того, чтобы мы не забыли о том, где мы находимся. И, конечно же, про душевное состояние. Анастасия Грибова, актриса

Согласно рейтингу "The Village", премьера спектакля вошла в топ-30 главных событий недели. Следующий показ "Навсегда-навсегда…" состоится 18 мая. Всем желающим советуем поторопиться — больше половины зала уже распродано.

Видео, фото: Piter.tv