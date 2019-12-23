Социально-художественный театр объявил в Петербурге IVANOVTIME.

Премьера спектакля "Иванов" по пьесе Антона Чехова пройдет 26 ноября на площадке Театра ЦЕХъ. IVANOVTIME — противоречивое время, когда независящие от человека события заставляют задуматься о самом важном: любви, выборе, близких людях. Именно об этом спектакль "Иванов".

В спектакле задействованы молодые петербургские актеры из таких театров, как Социально-художественный театр, Этюд-театр, Городской театр. Среди них: Павел Панков, Анна Донченко, Анна Тананыкина, Сержук Андреев, Михаил Бондаренко, Кирилл Турутин, Александр Цицкун.

Когда: 26 ноября в 19.00

Где: Театр ЦЕХъ, Чкаловский пр-т 12/20 B

Билеты: от 900 рублей.

Фото: предоставлено организаторами

