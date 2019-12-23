Премьера спектакля "Иванов" по пьесе Антона Чехова пройдет 26 ноября на площадке Театра ЦЕХъ. IVANOVTIME — противоречивое время, когда независящие от человека события заставляют задуматься о самом важном: любви, выборе, близких людях. Именно об этом спектакль "Иванов".
В спектакле задействованы молодые петербургские актеры из таких театров, как Социально-художественный театр, Этюд-театр, Городской театр. Среди них: Павел Панков, Анна Донченко, Анна Тананыкина, Сержук Андреев, Михаил Бондаренко, Кирилл Турутин, Александр Цицкун.
Когда: 26 ноября в 19.00
Где: Театр ЦЕХъ, Чкаловский пр-т 12/20 B
Билеты: от 900 рублей.
Фото: предоставлено организаторами
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