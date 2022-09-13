Суд в Петербурге оштрафовал телеканал за показ сцен с бранью

Представитель ответчика выразил несогласие с позицией Роскомнадзора, указав на отсутствие списка конкретных ругательств в законодательстве. Суд не принял этот аргумент.

Телеканал "Кинотв" получил административный штраф в размере 20 тыс. рублей от мирового судьи в Петербурге. Организацию обвинили в нарушении порядка изготовления или распространения продукции СМИ (ч. 2 ст. 13.21 КоАП). Главный редактор телеканала был оштрафован на 5 тыс.рублей.

Причиной штрафа стали претензии к показу фильмов с неправильной возрастной маркировкой. Среди них были фильмы "Дориан Грей", "Падение Олимпа", "Падение ангела" и "Ганнибал: Восхождение". Эти художественные картины содержали сцены с использованием нецензурной лексики и провоцировали интерес к сексуальной жизни.

Представитель ответчика выразил несогласие с позицией Роскомнадзора, указав на отсутствие списка конкретных ругательств в законодательстве. Суд не принял этот аргумент.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге оштрафовали легкоатлетку за приём допинга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)