В Петербурге оштрафовали легкоатлетку за приём допинга

Богданова частично признала свою вину, утверждая, что гидрохлортиазид попал в её организм после приёма лекарств, назначенных сотрудником скорой помощи за неделю до соревнований.

Легкоатлетку Анну Богданову оштрафовали на 30 тыс. рублей за употребление допинга. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Судебное заседание прошло в Петербурге, где проживает спортсменка. Мировой судья привлёк её к административной ответственности по статье о нарушении закона о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Пауэрлифтер употребляла допинг до 13 октября 2023 года в Туле, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Оружейник". В её анализах обнаружили метаболиты дростанолона и гидрохлортиазид: оба вещества входят в список запрещённых ВАДА с 2023 года.

Богданова частично признала свою вину, утверждая, что гидрохлортиазид попал в её организм после приёма лекарств, назначенных сотрудником скорой помощи за неделю до соревнований. Она предоставила соответствующие документы, однако их не приняли, так как они были неправильно оформлены.

Что касается метаболита дростанолона, Богданова заявила, что результаты её проб были ошибочно переданы из швейцарской лаборатории, и в них не обнаружили запрещённого вещества. Тем не менее РУСАДА заключила, что допинг всё же присутствовал в пробе спортсменки. Спортсменка не подавала апелляцию на решение антидопинговой организации из-за сложности процесса и высоких затрат на поездку в Швейцарию.

Ранее мы сообщили о том, что водитель автобуса, сбивший пешеходов на Наличной улице, оштрафован на 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV