Сотрудники петербургской ФСИН обнаружили телефоны в копченой курице и сахаре в одном из СИЗО

По каждому случаю инициированы служебные проверки.

В ходе досмотра посылки для заключённого сотрудники ГУФСИН России по Петербургу и Ленинградской области обнаружили и изъяли два мобильных телефона, два зарядных устройства и сим-карту. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Запрещённые предметы были спрятаны в вакуумной упаковке с копченой курицей, отправленной обвиняемому, находящемуся в следственном изоляторе №1. Аналогичный случай произошел в следственном изоляторе №6, где в пакете с сахаром был найден мобильный телефон.

По каждому случаю сотрудники ФСИН инициировали служебные проверки. Кроме того, они напомнили, что передача или попытка передачи заключённым запрещённых предметов, веществ или продуктов питания карается административным штрафом в размере от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура требует изъять имущество экс-замглавы ФСИН Петербурга.

Фото: ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленобласти