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Телебашня с 27 декабря засияет по-новогоднему в Петербурге

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Будут задействованы все 5,7 тыс. светодиодных светильников.

Петербургская телебашня с сегодняшнего дня засияет по-новогоднему, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

С 27 декабря по 8 января 2025 года РТРС включит на башне специальные новогодние сценарии. Речь идет о трех разных образах, у каждого из которых свое праздничное настроение. 

Отмечается, что будут задействованы все 5,7 тыс. светодиодных светильников, а общая длина новогодних гирлянд составит 6 километров. Подсветку включат 27-31 декабря с 16:10 до 09:50 следующего дня, с 1 по 5 января – с 16:15 до 09:50, а с 5 по 8 января – с 16:25 до 09:45. 

Ранее на Piter.TV: что раздражает петербуржцев в новогоднюю ночь. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: новый год, телебашня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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