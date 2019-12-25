Что раздражает петербуржцев в новогоднюю ночь

29% респондентов заявили, что ничто не портит им новогоднее настроение.

Петербуржцы рассказали, что больше всего их раздражает в новогоднюю ночь. Каждый пятый житель Санкт-Петербурга (21%) жалуется на шум фейерверков и петард в новогоднюю ночь. Такие данные представил сервис SuperJob.

Еще 10% петербуржцев раздражает однообразие телевизионных программ и избыток рекламы. На третьем месте — поведение нетрезвых людей (7%). Чуть меньше (4%) не одобряют саму традицию празднования Нового года, а по 2% страдают от переедания или недосыпа.

Ещё 29% респондентов заявили, что ничто не портит им новогоднее настроение, и они наслаждаются праздником. Женщины чаще мужчин жалуются на фейерверки, а мужчины – на скучные ТВ-шоу.

Ранее в Петербурге стилист поделилась рекомендациями по выбору наряда на Новый год.

Фото: unsplash