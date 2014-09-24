Телеграм-бот поможет петербуржцам проверить стоимость жизненно важных лекарственных препаратов

Чтобы проверить стоимость, достаточно отправить чат-боту название лекарства из перечня ЖНВЛП, а после выбрать производителя и упаковку.

Комитет по тарифам Петербурга запустил телеграм-бот "ФАРМА-чек", с помощью которого петербуржцы смогут проверить предельную стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Чтобы проверить стоимость, достаточно отправить чат-боту название лекарства из перечня ЖНВЛП, а после выбрать производителя и упаковку. Покупатель, который приобрел препарат по завышенной цене, может отправить в "ФАРМА-чек" фотографию чека, адрес аптеки, а также свои контактные данные. Это позволит организовать проверку аптечной организации и привести цену на препарат в соответствие с утвержденной надбавкой.

Напомним, что жители Петербурга также могут воспользоваться чат-ботом @TarifSPbBot, с помощью которого можно узнать об актуальных тарифах на коммунальные услуги, о стоимости услуг по управлению МКД, содержанию, ремонту и обслуживанию общего имущества, тарифах на проезд в общественном транспорте, парковку, а также на эвакуацию и хранение автотранспорта.

Ранее чат-бот для владельцев домашних питомцев был запущен в Петербурге.

Фото: unsplash