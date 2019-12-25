Чат-бот для владельцев домашних питомцев запущен в Петербурге

В Telegram заработал чат-бот для петербуржцев, которые держат у себя дома домашних питомцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга.
Ресурс будет предоставлять информацию о вакцинации и чипировании, а также о правилах выгула и транспортировки четвероногих. Кроме того, при помощи бота будет возможно отыскать приют для бездомных собак и кошек, а также выяснить, каким образом можно получить собаку-поводыря.
Присоедениться к боту можно по ссылке.
Ранее мы сообщили о том, что благотворительный марафон "Книга за корм" стартует в петербургских библиотеках.
Фото: Pxhere
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