Чат-бот для владельцев домашних питомцев запущен в Петербурге

Ресурс будет предоставлять информацию о вакцинации и чипировании, а также о правилах выгула и транспортировки четвероногих.

В Telegram заработал чат-бот для петербуржцев, которые держат у себя дома домашних питомцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга.

Ресурс будет предоставлять информацию о вакцинации и чипировании, а также о правилах выгула и транспортировки четвероногих. Кроме того, при помощи бота будет возможно отыскать приют для бездомных собак и кошек, а также выяснить, каким образом можно получить собаку-поводыря.

Присоедениться к боту можно по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что благотворительный марафон "Книга за корм" стартует в петербургских библиотеках.

Фото: Pxhere