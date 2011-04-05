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Благотворительный марафон "Книга за корм" стартует в петербургских библиотеках
Сегодня, 8:05
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Благотворительный марафон "Книга за корм" стартует в петербургских библиотеках

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Главными целями организаторов стало привлечение внимания к проблеме четвероногих, которые не нашли хозяев в крупных мегаполисах, и популяризация ответственного отношения к животным в приютах. 

В период с 14 по 19 августа в библиотеках Петербурга состоится благотворительный марафон "Книга за корм". Об этом сообщили в соцсетях библиотеки "На Стремянной".

Акция также пройдёт в Москве, Ленобласти и Новосибирске. Она будет приурочена ко Всемирному дню защиты бездомных животных. Целями организаторов стало привлечение внимания к проблеме четвероногих, которые не нашли хозяев в крупных мегаполисах, и популяризация ответственного отношения к животным в приютах. 

Помимо благотворительных сборов, мероприятие также подразумевает встречи с волонтёрами, выставки и мастер-классы. Кроме того, участникам обещают книжные подарки.

В Северной столице к марафону присоединятся 15 библиотек. Их перечень доступен по ссылке.

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Фото: Pxhere

Теги: благотворительность, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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