В квартире в Сертолово обнаружили тела мужчины и женщины

Скончавшегося судили 11 раз.

В Сертолово Всеволожского района Ленобласти нашли тела мужчины и женщины, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Трупы 39-летнего местного жителя и неизвестной были обнаружены вечером 24 ноября в квартире дома 6 по Молодежной улице. На телах отсутствовали внешние признаки насильственной смерти.

Отмечается, что останки направили в морг для установления причин гибели, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также изъяты три мобильных телефона, планшет и камера.

Скончавшегося судили 11 раз: девять – за кражи, дважды – за грабежи.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске в канаве с водой нашли труп 16-летнего подростка.

Фото: Piter.TV