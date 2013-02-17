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В квартире в Сертолово обнаружили тела мужчины и женщины
Сегодня, 8:31
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В квартире в Сертолово обнаружили тела мужчины и женщины

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Скончавшегося судили 11 раз.

В Сертолово Всеволожского района Ленобласти нашли тела мужчины и женщины, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Трупы 39-летнего местного жителя и неизвестной были обнаружены вечером 24 ноября в квартире дома 6 по Молодежной улице. На телах отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. 

Отмечается, что останки направили в морг для установления причин гибели, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также изъяты три мобильных телефона, планшет и камера. 

Скончавшегося судили 11 раз: девять – за кражи, дважды – за грабежи.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске в канаве с водой нашли труп 16-летнего подростка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сертолово, тела в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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