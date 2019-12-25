На базе племенного завода СПК "Поляны" состоялся конкурс техников-биологов

Начальник отдела аграрной политики Елена Мерзликина отметила, что подобные конкурсы способствуют повышению профессионализма специалистов.

На базе племенного завода СПК "Поляны" (Полянское сельское поселение) состоялся 34-й районный конкурс техников-биологов. Поприветствовали участников первый замглавы администрации МО "Выборгский район" Михаил Павлов, глава МО "Полянское сельское поселение" Василий Козлов, председатель СПК "Поляны" Магомед Рамазанов и другие. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В профессиональном состязании приняли участие шесть специалистов из четырех молочных хозяйств района. Техники-биологи показали свои знания в теоретических и практических испытаниях.

Первое место завоевала Янковская Елена, набравшая 92,48 балла (СПК "Поляны", Полянское сельское поселение). Второе место – у Кокоевой Татьяны, набравшей 88,62 балла (ООО "Сельхозпредприятие "Смена", Красносельское сельское поселение). Третье место заняла Кокунина Елена, набравшая 88,22 балла (СПК "Рябовский", Приморское городское поселение).

Начальник отдела аграрной политики Елена Мерзликина отметила, что подобные конкурсы способствуют повышению профессионализма специалистов.

Квалифицированные техники-биологи очень важны для развития животноводства. Наша задача - удерживать показатели и двигаться дальше. Елена Мерзликина, начальник отдела аграрной политики

Организаторами мероприятия являются МКУ "Дирекция по АПК и РК", СПК "Поляны" при поддержке администрации МО "Выборгский район".

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО