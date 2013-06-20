Выборг стал обладателем знамени Петровского города

Исполнительный директор Фонда им. Д.С. Лихачева Александр Кобак передал руководителям Выборгского района знамя Петровского города.

В Выборгском замке 7 октября состоялось торжественное открытие Международной конференции "Граница Ништадтского мира – Линия Петра Великого". Мероприятие посвящено 300-летию окончания Великой Северной войны и заключению Ништадтского мирного договора. В числе гостей – глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава администрации муниципального образования Валерий Савинов, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Ян Лундин, консул Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Вилле Линнала и другие. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В онлайн-формате поприветствовал собравшихся зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Затем состоялась тематическая презентация, подготовленная фондом им. Д.С. Лихачева, реализующего совместно с институтом Петра Великого программу "Путь Петра Великого". После чего исполнительный директор Фонда Александр Кобак передал руководителям Выборгского района знамя Петровского города.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин поблагодарил директора Фонда и передал знамя на хранение в музей Выборгского замка. Глава муниципального образования отметил, что эта встреча, связанная с юбилейной датой, знаменательна тем, что Выборг стал местом притяжения для туристов, как город петровской эпохи.

Примечательно, что конференция, приуроченная к важному историческому событию, проходит в одном из отреставрированных зданий Выборгского замка. Верю, что эта встреча привлечет внимание к теме сохранения объектов культурного наследия. Валерий Савинов, глава районной администрации

Мероприятие продлится до 9 октября.

Ранее чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения посетили Выборг.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО