Чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения посетили Выборг

В мероприятии в школе №10 принял участие глава районной администрации Валерий Савинов.

В рамках трехдневного визита в Выборгский район чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения прибыли в город Выборг. Делегация знаменитых спортсменов побывала в общеобразовательном учреждении, выставочном зале "Выборг – город воинской славы", а также на стадионе "Авангард". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В школе №10 олимпийские легенды посетили велосекцию, где начал свой спортивный путь участник Олимпийских игр в Токио Александр Власов, и встретились с учителями физкультуры учебных заведений города и района.

В мероприятии принял участие глава районной администрации Валерий Савинов. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что Выборгский район ежегодно занимает лидирующие позиции в области спорта в том числе благодаря мастерству выборгских учителей физической культуры и высоким достижениям их воспитанников.

Затем состоялась церемония награждения представителей сферы образования, в ходе которой звезды Олимпийских игр поздравили педагогов с профессиональным праздником и вручили им грамоты Российского союза спортсменов.

После этого члены делегации посетили с экскурсией выставочный зал "Выборг – город воинской славы". А на стадионе "Авангард" именитые спортсмены стали участниками тренировочных занятий юных футболистов и воспитанников лыжной секции.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения прибыли в Выборгский район в рамках Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России". За три дня они побывали на спортивных объектах Светогорска, Приморска и Выборга.

Накануне в Выборге чествовали педагогов и вручали награды.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО