В Выборге чествовали педагогов и вручали награды

Поздравили учителей с их профессиональным праздником глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов.

В День учителя в большом зале совета депутатов состоялось чествование лучших педагогов Выборгского района, достигших высоких результатов в работе. Поздравили учителей с их профессиональным праздником глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Главы Выборгского района приняли участие в церемония награждения педагогов за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, а также многолетний добросовестный труд.

Нагрудным знаком "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" удостоены:

- учитель физики школы г. Светогорска Марина Афонина,

- учитель математики гимназии г. Выборга Инесса Девятова,

- учитель английского языка гимназии №11 Наталья Штельмахина.

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:

- учитель химии и биологии школы № 6 г. Выборга Светлана Жданова,

- учитель математики школы № 7 г. Выборга Елена Маслова,

- учитель начальных классов школы № 10 г. Выборга Анна Черепова,

- учитель русского языка гимназии № 11 Лилия Борисова,

- заместитель директора школы № 14 г. Выборга Наталья Калинина,

- учитель русского языка и литературы Бородинской школы Марина Ермакова,

- учитель русского языка и литературы Возрожденской школы Жанна Демина,

- учитель начальных классов Кондратьевской школы Наталья Каморина,

- учитель начальных классов Каменногорского центра образования Светлана Лачина,

- учитель русского языка и литературы Лесогорской школы Вера Ртищева,

- учитель истории и обществознания Приморского центра образования Светлана Некачайло,

- учитель русского языка и литературы Приморского центра образования Галина Трудоношина,

- учитель технологии и информатики Приветненской школы Галина Феоктистова.

Поздравила коллег с праздником председатель комитета образования Лариса Самченко.

Спасибо Вам за профессионализм, внимание и понимание, теплоту и сердечность, которые Вы проявляете по отношению к детям, за то, что Вы неустанно, ежедневно вкладываете в наших учеников, в наше будущее. Каждый из Вас достоин признания, и сегодняшние награды - подтверждение Вашего высокого профессионализма. Лариса Самченко, председатель комитета образования

В Выборгском районе торжественный прием педагогов по традиции проводится в День учителя.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО