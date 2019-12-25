Главы Выборгского района поздравили педагогов с Днём учителя

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили педагогов с Днем учителя.

Школьные годы в каждом из нас оставляют много ярких, незабываемых воспоминаний. От первого звонка и до выпускного бала вы – педагоги – не только делитесь со своими учениками знаниями, но и наставляете, помогаете мудрым советом, учите распознавать добро и зло, быть честными и порядочными людьми, любить родную землю. Именно в школе закладываются основы личности, определяются судьбы целых поколений, которые будут жить и трудиться на благо нашей страны.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов