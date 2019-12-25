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Главы Выборгского района поздравили педагогов с Днём учителя
Сегодня, 10:54
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Главы Выборгского района поздравили педагогов с Днём учителя

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Главы Выборгского района поблагодарили педагогов за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили педагогов с Днем учителя.

Школьные годы в каждом из нас оставляют много ярких, незабываемых воспоминаний. От первого звонка и до выпускного бала вы – педагоги – не только делитесь со своими учениками знаниями, но и наставляете, помогаете мудрым советом, учите распознавать добро и зло, быть честными и порядочными людьми, любить родную землю.  Именно в школе закладываются основы личности, определяются судьбы целых поколений, которые будут жить и трудиться на благо нашей страны. 

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района поблагодарили педагогов за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и  любовь к детям. Дмитрий Никулин и Валерий Савинов пожелали учителям крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, жизненного благополучия, целеустремленных и благодарных учеников.

Ранее главы Выборгского района поздравили людей старшего возраста с Днем пожилого человека.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

 

 

Теги: валерий савинов, день учителя, дмитрий никулин
Категории: Выборг, Лента новостей,

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