В Петербурге прошел театральный флешмоб с участием трамвая "Американка"

Зрителей погрузили в атмосферу старинного Петербурга.

Туристический трамвай принял участие в театральном флешмобе и вышел на спецрейс в понедельник, 19-го июля. За происходящим наблюдал корреспондент Piter.TV.

Реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33 стала участником театрализованного представления, которое погрузило зрителей в атмосферу старинного Петербурга. В трамвае можно было встретить актеров в образе распространителей газет. Действующим лицом флешмоба также была солистка "Мюзик Холла" и участница фестиваля "Опера-всем!" Анна Викулина.

Событие приурочено к старту фестиваля "Опера всем" и 18-летию издания "Петербургский дневник".

Напомним, что в остальные дни трамвай по прозвищу "Американка" следует по туристическому маршруту Петербурга.

Фото и видео: Людмила Филиппова / Piter.TV