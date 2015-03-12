Петербург вошел в список самых красивых городов Балтики

Участники опроса оценили дворцы Петербурга и белые ночи.

Петербург вошел в топ самых красивых городов Балтийского побережья по мнению немецкой газеты Die Welt. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму.

Рейтинг был составлен на основе опроса читателей. В ТОП-12 Петербург оказался на пятом месте, Калининград — на восьмом. Самый красивым сочли Копенгаген. Также в списке есть Мальмё, Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Рига, Щецин и Гданьск, Росток и Любек.

Журналисты отметили петербургские белые ночи, дворцы, музеи, в частности, Эрмитаж.

В этом известном на весь мир музее можно увидеть работы легендарных Рембрандта, Рафаэля и да Винчи. Чтобы осмотреть все предметы, представленные в стенах Эрмитажа, предстоит пройти около 24 тыс. километров. цитирует пресс-служба Die Welt.

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Ранее петербургский архитектор предложил отрезать Петербург от Балтийского моря.

Фото: Piter.TV