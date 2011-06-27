Петербургский архитектор предложил отрезать Петербург от Балтийского моря

Уровень Мирового океана постоянно поднимается. Однажды это может сказаться и на Северной столице.

Архитектор Святослав Гайкович предлагает отрезать Петербург от Балтийского моря, а устье Невы убрать в тоннель. Автор эскиза рассказал "Невским Новостям", зачем это нужно.

По мнению заслуженного архитектора РФ, вице-президента Союза архитекторов Петербурга, подъем Мирового океана может серьезно угрожать и Петербургу. Защитный комплекс будет защищать нагонную волну, которая идет со стороны Балтики. Гайкович опасается того, что без решения вопроса Петербург может затопить через 100 лет.

Специалист предлагает создать "Невский польдер" — дамба всегда будет наглухо закрыта, а сток Невы по искусственному подземному руслу будет уходить за комплекс дамбы. Порт стоит перенести из Петербурга в Усть-Лугу, а Беломоро-Балтийский канал превратить в Беломоро-Волжский.

Святослав Гайкович отметил, что научные и проектные работы необходимо начать как можно скорее. Причем проблема существует и в других регионах России тоже.

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Фото: Piter.TV