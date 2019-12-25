Масляный канал планируют застроить 44 жилыми домами

Дома будут средней этажности расположатся рядом с ледоколом "Красин".

Градостроительный совет при правительстве Петербурга рассмотрел проект застройки Масляного канала на Васильевском острове. Проект подразумевает строительство более 40 домов разной высоты. Его подготовило архитектурное бюро "Студия 44" Никиты Явейна.

Заказчик — ООО "Специализированный застройщик "Остров сити". Вместо котельной будет школа на 300 мест, вместо особняка Парамонова — поликлиника. Также появится встроенный детский сад на 120 мест.

Зеленые территории займут 20% от всей всего участка и составят от 7,5 тыс. "квадратов" до 9,8 тыс. Часть зданий будет лицевым фасадом обращена на набережную Лейтенанта Шмидта.

На проекте также изображен мост через реку Большую Неву, которого на данный момент нет.

Фото: сайт КГА