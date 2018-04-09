В театре Балтийский дом оптимистично взглянули на Булгакова

23 марта в театре фестивале Балтийский дом прошла премьера еще одной постановке по произведению Михаила Булгакова "Театральный роман". Корреспонденты Piter.TV, конечно же, побывали на премьере. Кстати, уже завтра, 13 апреля, спектакль снова пройдет в Балтдоме.

"Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух"- этими словами Михаил Афанасьевич Булгаков подытожил письмо к Сталину. В наше время театр не возможно представить без одного из самых загадочных писателей двадцатого века.

На сцене фестиваль театра Балтийский дом поставлены спектакли " Мастер и Маргарита" в поставке Йохана Вайткуса и Зойкина квартира Юрия ядровского. А завершает трилогию неоконченный "Театральный роман" в постановке Леонида Алисова.

Роман написан от первого лица, от имени некоего писателя Сергея Леонтьевича Максудова, роман рассказывает о театральном закулисье и писательском мире, многие его герои имеют реальные прототипы. К примеру, театральный режиссёр - Иван Васильевич - прототип Станиславского, а Максудов - сам Булгаков.

В холле театра организована булгаковская выставка. На ней можно увидеть сцены из спектаклей, черновые и уже готовые эскизы костюмов, а так же классические атрибуты спектакля. К примеру, колода карт, которую причудливо тасует Фагот.

Следующие показы театра состоятся 13 и 28 апреля, 11 и 25 мая.

Видео: Piter.TV

Дарья Прибуыткова, Петр Кудряшов