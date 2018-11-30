Здание театра Ленсовета отреставрируют

Проект планируют сдать до 1 мая 2024 года.

Здание Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета отреставрируют. Об этом сообщили сегодня, 1 октября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В ближайшее время жители города заметят около театра строительные леса, появится пешеходная галерея около учреждения.

Проект планируют сдать до 1 мая 2024 года. Таким образом, ремонт будет длиться около 1,5 лет.

Напомним, что зданию театра около 200 лет. Его построили для семьи Корсаковых в 1828 году. Только в 1945 году объект стал помещением театра.

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