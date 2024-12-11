Две пожилые петербурженки отдали мошенникам 3,5 млн рублей по кодовому слову "сахар"

Перед судом предстанет курьер мошенников, 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Петербурженки отдали мошенникам 3,5 млн рублей по кодовому слову "сахар". Подробности рассказала прокуратура Калининского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, молодой человек в октябре 2024 года вместе с сообщниками похитил деньги у двух пожилых женщин. Один из соучастников обвиняемого в течение нескольких дней созванивался с потерпевшими, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал им ложную информацию о том, что их сбережения находятся под угрозой хищения. После чего, убеждал пожилых женщин снять накопления и передать их обвиняемому по кодовому слову "сахар".

Две петербурженки сложили в пакеты в общей сложности более 3,5 млн рублей, которые передали обвиняемому.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash (Faran Raufi)