В Парголово построят двухэтажный ТЦ с закрытой парковкой

Проектом предусматривается благоустройство участка с выполнением озеленения.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик торгового центр по адресу: посёлок Парголово, 3-й Верхний переулок.

Как отметил портал "Строительный Петербург", двухэтажное здание с закрытой автостоянкой выполнено в современном лаконичном стиле. В основу композиционного приема положено контрастное цветовое решение фасадов. Проектом предусматривается благоустройство участка с выполнением озеленения.

Также Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик физкультурно-оздоровительного комплекса с катком на улице Гончарова на намывном участке в акватории Невской Губы Финского залива, западнее Васильевского острова.

Фото: КГА