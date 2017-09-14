ТЦ Петербурга начали открывать после массовой эвакуации

После волны массовых эвакуаций ТРК возвращаются к работе. Однако параллельно с этим эвакуируют новые здания.

Горожане сообщают, что одной из первых открыли ТРЦ "Галерея". Охранники сначала впускали арендаторов и только после этого посетителей. Затем открыли ТРК "Июнь" (около 13.40). в 13.51 начали запускать посетителей в "Французский бульвар", а в 14.30 – ТК "Штрихкод" на Народной.

Параллельно с этим происходили эвакуации новых заведений. Так появились данные о том, что посетителей выводят из ресторана "Амроц" и отель La Botanique. Последний совсем недавно открыли и постояльцам разрешили вернуться.

Кроме того, прошла эвакуация администраций Невского и Цен трального районов. Всего в ГУ МВД сообщают о 30 анонимных звонках о минировании. Часть из этих сообщений уже проверили. Как и в других городах информация о бомбах не подтвердилась.

Ранее по этой теме на Piter.tv: Массовые эвакуации в Петербурге: увеличивается число эвакуируемых ТРК

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Вконтакте / Юлия Николаева