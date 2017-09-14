Массовые эвакуации в Петербурге: увеличивается число эвакуируемых ТРК (видео)

До Петербурга докатилась волна массовых эвакуаций добралась до Северной столицы. Уже известно об эвакуации как минимум 17 торговых комплексов.

Около полудня в Северной столице начались массовые эвакуации торговых комплексов. Посетители нескольких комплексов заявили, что их выводят на улицу. Среди первых были – "Галерея" на Лиговском проспекте, "Стокманн" на Невском проспекте, "Монпасье" на Планерной, "Радуга" на Космонавтов, "Miller" и "Атмосфера" на Комендантском, "Июнь" на Индустриальном, ТЦ "Чкаловский", "Космос" на Типанова.

Затем сообщения об эвакуации пришли из ТЦ из "Авеню" на Выборгском шоссе и "Пике" на Сенной площади. Позже к ним присоединились "Французского бульвара" у метро "Ленинский проспект", ТК "Сенная" на улице Ефимова, "Капитолий Outlet" на Коломяжском. Также среди эвакуируемых зданий оказался один бизнес-центр на Марата, 11. Затем пришли данные из ТК "Штрихкод" на Народной и ТЦ "Елизаровский" на Бабушкина.

Всего эвакуировали (по последним данным) 17 адресов. На местах работают полиция и специалисты МЧС.

Тем временем в Москве из-за сообщений о взрывах эвакуировали восемь школ. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что эвакуировали около десяти тысяч человек.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург