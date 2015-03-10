ТРК "Июнь" на Индустриальном проспекте сменит владельца

В настоящий момент здание выставлено на продажу по стартовой цене в 2,15 млрд. рублей.

Торгово-развлекательный комплекс "Июнь", расположенный на Индустриальном проспекте Красногвардейского района, ищет нового владельца. Объект выставлен на продажу Российским аукционным домом (РАД). Начальная стоимость лота – 2,15 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АО "РАД".

ТРЦ построен на краю парка Малиновка и образует вместе с ним, а также Ладожским парком и прогулочной зоной вдоль реки Охты единое пространство выходного дня, предназначенное для совершения покупок, прогулок и развлечений. Именно на территории центра проходят праздники, организованные администрацией Красногвардейского района. Здание находится в хорошем техническом состоянии и может стать основой для реализации новых торговых идей и форматов. Сейчас это готовый арендный бизнес, который генерирует стабильный денежный поток. Ольга Желудкова, заместитель генерального директора АО "РАД"

ТРЦ "Июнь" был построен в 2006-м году в одном из уже развитых спальных районов северо-востока города, численность которого превышает 61 тыс. человек. Главными арендаторами площади комплекса являются магазины федеральных торговых сетей по продаже одежды, обуви и гаджетов, например, "Детский мир", Kari, "Спортмастер. На территории "Июня" также расположен кинотеатр Mori Cinema и большой фудкорт.

Ранее стало известно, что центры отдыха и развлечений заняли четверть площадей небольших петербургских ТЦ.

Фото: ТРК "Июнь"