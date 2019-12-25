В Петербурге центры отдыха и развлечений заняли четверть площадей небольших ТЦ

Малые торговые центры демонстрируют устойчивость, несмотря на сложности последнего времени.

В малых торговых центрах Петербурга почти четверть общей площади арендуют кинотеатры, развлекательные комплексы и фитнес-центры. Об этом свидетельствует отчет компании NF Group, опубликованный в издании "Деловой Петербург".

Северная столица располагает 32 торговыми центрами площадью от 10 до 45 тысяч квадратных метров, которые в большей степени используются горожанами для проведения досуга, нежели для совершения покупок. Доля площадей, занятых под фэшн-сегмент, составляет 18%, а продуктовые супермаркеты занимают 13% арендных площадей. Примечательно, что за последние два года доля российских брендов среди арендаторов увеличилась с 89% до 93%.

Малые торговые центры демонстрируют устойчивость, несмотря на сложности последнего времени. Их структура арендаторов оказалась менее подвержена влиянию ухода международных брендов, поскольку крупные иностранные сетевые бренды практически отсутствуют в таких объектах.