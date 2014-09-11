Тарологи и астрологи стали более востребованными в Петербурге

Вакансии тарологов и астрологов в Петербурге вызвали огромный интерес. Одна из вакансий астролога, который также должен быть экспертом в таро, получила более 1,1 тыс. просмотров на сайте рекрутингового сервиса hh.ru. Другая вакансия таролога набрала почти 6 тысяч просмотров, сообщили аналитики сервиса РБК Петербург.
Эксперты отмечают, что по сравнению с 2023 годом спрос на астрологов, тарологов, HR-тарологов, тарологов-кадровиков и менеджеров по продаже соответствующих услуг в стране вырос более чем на 300% — с 30 до 130 вакансий. В Петербурге открыто около 10 таких позиций. Директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова объясняет повышенный интерес к эзотерической тематике влиянием трендов массовой культуры. Многие компании, видя интерес к таким вакансиям, используют упоминание таро как способ привлечения внимания к своим предложениям работы.
Большинство рабочих мест для эзотериков открыто в Москве, несколько предложений встречается в Калининграде, Приморском крае, Краснодаре и Сочи. По словам Юлии Сахаровой, несмотря на впечатляющий процентный прирост, абсолютное количество таких вакансий пока невелико, и работодатели больше стремятся привлечь внимание, чем действительно видят тарологов как решение кадровых проблем.
Чаще всего на рынке труда требуются тарологи в сфере управления персоналом. В таких вакансиях навыки работы с таро обычно упоминаются как дань моде, тогда как фактически от специалистов ожидают владения коммуникационными навыками или наличия психологического образования. Тарологам предлагают зарплаты от 30 до 80 тысяч рублей.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выросло число вакансий в сфере ЖКХ, но кадров по-прежнему не хватает.
Фото: Pxhere
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