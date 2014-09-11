Тарологи и астрологи стали более востребованными в Петербурге

Большинство рабочих мест для эзотериков открыто в Москве, несколько предложений встречается в Калининграде, Приморском крае, Краснодаре и Сочи.

Вакансии тарологов и астрологов в Петербурге вызвали огромный интерес. Одна из вакансий астролога, который также должен быть экспертом в таро, получила более 1,1 тыс. просмотров на сайте рекрутингового сервиса hh.ru. Другая вакансия таролога набрала почти 6 тысяч просмотров, сообщили аналитики сервиса РБК Петербург.

Эксперты отмечают, что по сравнению с 2023 годом спрос на астрологов, тарологов, HR-тарологов, тарологов-кадровиков и менеджеров по продаже соответствующих услуг в стране вырос более чем на 300% — с 30 до 130 вакансий. В Петербурге открыто около 10 таких позиций. Директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова объясняет повышенный интерес к эзотерической тематике влиянием трендов массовой культуры. Многие компании, видя интерес к таким вакансиям, используют упоминание таро как способ привлечения внимания к своим предложениям работы.

Большинство рабочих мест для эзотериков открыто в Москве, несколько предложений встречается в Калининграде, Приморском крае, Краснодаре и Сочи. По словам Юлии Сахаровой, несмотря на впечатляющий процентный прирост, абсолютное количество таких вакансий пока невелико, и работодатели больше стремятся привлечь внимание, чем действительно видят тарологов как решение кадровых проблем.

Чаще всего на рынке труда требуются тарологи в сфере управления персоналом. В таких вакансиях навыки работы с таро обычно упоминаются как дань моде, тогда как фактически от специалистов ожидают владения коммуникационными навыками или наличия психологического образования. Тарологам предлагают зарплаты от 30 до 80 тысяч рублей.