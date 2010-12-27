Правительство Петербурга обсудило тарифы на ЖКХ в 2020 году

Взятый курс на снижение темпов роста тарифов по основным видам коммунальных услуг будет продолжен.

Правительство Санкт-Петербурга 19 ноября рассмотрело вопрос установления тарифов на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Взятый курс на снижение темпов роста тарифов по основным видам коммунальных услуг будет продолжен. Предельный максимальный индекс роста размера платежа петербуржцев с 1 июля 2020 года составит 3,5%. Это ниже уровня, установленного Правительством РФ, на 0,3%. То есть в следующем году прирост платежей не превысит предполагаемого уровня инфляции, который для Петербурга определен в размере 3,97%.

С 1 июля 2020 года стоимость холодной, горячей воды, водоотведения и отопления не повысится больше, чем на 3%. Стоимость электроэнергии не увеличится более, чем на 4,9%. Плату за содержание жилого помещения проиндексируют на 3,5%.

Контроль за ЖКХ Ленобласти будут осуществлять в онлайн режиме.

Фото: Piter.TV