Контроль за ЖКХ Ленобласти будут осуществлять в онлайн режиме

Власти 47 региона получат общие данные по всем информационным системам одном аналитическом анализе.

Ситуационный центр губернатора Ленобласти возьмет на контроль жилищно-коммунальную сферу. Соответствующее распоряжение будет реализовано по инициативе губернатора региона.

Речь идет о всей информации, связанной с данной сферой. Сотрудники центра будут первыми узнавать о подключениях тепла, подачи воды, вывозе мусора, уборке улиц и много другом. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации получат возможность отправить сообщения в центр. Также центр примет и обращения граждан.

Таким образом, региональные власти смогут улучшить качество предоставления коммунальных услуг. Помимо этого, аналитики будут составлять отчет в онлайн режиме. Это позволит более тщательно мониторить ситуацию и принимать управленческие решения

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