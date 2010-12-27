Волховские пловцы юниоры взяли золото на соревнованиях "Веселый дельфин"

Они заняли первые места во всех эстафетах соревнований.

Как сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области, в Тосно завершился осенний этап областных соревнований по плаванию "Веселый дельфин" среди юниоров. Всего в нем приняла участие 214 пловцов 2007-2009 года рождения из 11 районов Ленобласти. Почетное первое место заняли спортсмены из Волховского района, второе и третье место досталось гатчинским и выборгским пловцам.

Соревнования прошли в два дня. За это время, раздельно среди мальчиков и девочек, были разыграны награды на дистанциях 100 и 200 метров комплексным плаванием, в двоеборье 50+100 метров одним способом и в эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем и 4х50 м комплексным плаванием.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти планируют создать информационный портал про ЗОЖ.

Фото: Правительство Ленинградской области