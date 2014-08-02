Сборы с авиакомпаний в Пулково поднимут на внутренних рейсах впервые с 2019 года

Речь идет о поднятии не более чем до 116 рублей за пользование терминалом аэропорта на пассажира.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые с 2019 года повысит тарифы Пулково на внутренних рейсах (+21%). Об этом пишет "Ъ-СПб" 13 декабря, ссылаясь на ФАС.

Речь идет о поднятии не более чем до 116 рублей за пользование терминалом аэропорта на пассажира. Сбор на взлет и посадку не коснется рейсов в Москву.

Кроме того, на 20% увеличится плата за обеспечение авиационной безопасности. Ее размер составит 397 рублей за 1 тонну максимальной взлетной массы (т/мвм). При этом тариф за обслуживание пассажира останется на прежнем уровне – 292 рубля с человека.

Пассажиропоток Пулково по итогам 2023 года может стать рекордным и увеличиться на 10% по сравнению с 2022-м. Авиагавань готовится обслужить порядка 20 млн человек.

Фото: Piter.TV